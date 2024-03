Abruzzo | Meloni | “Orgoglio per Marsilio | non tradiremo la fiducia” Tajani | “Ottimo risultato di Fi | conferma del nostro ruolo fondamentale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Marcoè il primo presidente nella storia dell’ad essere rito dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grandeche i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli, e con lui a dareal centrodestra, che simaggioritario. È unache, come sempre, non. Continueremo a lavorare per restituire all’e all’Italia il posto che meritano. Grazie!”. Così la premier Giorgiafesteggia sui social la vittoria del “suo” governatore, esponente della cerchia a lei più vicina all’interno di Fratelli d’Italia. Unche allontana lo spettro di una nuova sconfitta come quella subita ...