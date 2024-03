Abruzzo | Meloni | ' non tradiremo fiducia | continueremo a lavorare' **

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli, e con lui a dareal centrodestra, che si conferma maggioritario. È unache, come sempre, nonper restituire all'Abruzzo e all'Italia il posto che meritano. Grazie!" Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a liberoquotidiano©

Regionali, maggioranza super test Abruzzo: Marsilio confermato Presidente: Il campo larg o M5S - Pd, dopo il successo in Sardegna, n on fa il bis in Abruzzo dove è stato confermato Presidente Marco Marsilio, fedelissimo della Premier Giorgia Meloni. Con la maggioranza che tira un sospiro di sollievo. "Mai negli ultimi 30 anni un presidente era ...

Abruzzo, crolla il campo Elly Schlein. Giorgia Meloni punti al centro: ...sopravanzato di dieci punti la coalizione della Meloni. Quindi, sul versante di sinistra ci sarà bisogno di una profonda riflessione sul nuovo bipolarismo visto che la competizione è - l'Abruzzo è il ...

La sconfitta di D’Amico raffredda le speranze di veder andare in crisi la coppia Meloni-Salvini: La sconfitta di D’Amico raffredda le speranze di veder andare in crisi la coppia Meloni-Salvini: La «liberazione» dell'Abruzzo, più volte evocata da Luciano D'Amico ... Per Elly Schlein è un brusco risveglio: niente "spallata" a Giorgia Meloni, il vento della Sardegna rimane imbrigliato tra i ...

Elezioni regionali Abruzzo 2024, vince Marsilio. Meloni: “Storica riconferma e grande orgoglio”: Elezioni regionali Abruzzo 2024, vince Marsilio. Meloni: “Storica riconferma e grande orgoglio”: Il centrodestra vince alle regionali in Abruzzo. Il governatore uscente Marco Marsilio, quando mancano da scrutinare poche sezioni, è avanti con il 53,5% delle preferenze e si conferma alla guida ...

Elezioni Regionali Abruzzo 2024, Marco Marsilio confermato governatore e vittoria centrodestra: i risultati: Elezioni Regionali Abruzzo 2024, Marco Marsilio confermato governatore e vittoria centrodestra: i risultati: M5S al 7%, dietro anche ad Abruzzo insieme (7,6%). Marsilio esulta ... Passato per Alleanza Nazionale e PdL, dal 2012 è con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa in Fratelli d’Italia, diventandone anche ...