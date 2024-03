Abruzzo | Marsilio vede il bis | D' Amico resta distante 10 punti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Un'ora dopo la chiusura delle urne, con le prime proiezioni che arrivano dopo due exit poll, Marcoè già vicinissimo al bis per la guida della Regione. La forbice con l'ex rettore Luciano D'viaggia sui 10(55 per il meloniano, 45 per l'esponente del campo largo): quanto basta per far tirare un sospiro di sollievo al centrodestra. Che nel frattempo può festeggiare, con Salvini, la vittoria di Chega in Portogallo. Se il leader della Lega esulta per l'Ventura, parlando di "risultato straordinario, soli contro tutti", sul voto abruzzese rompe gli indugi la ministra Daniela Santanchè, che si limita a un "e vai", su X. A livello di liste, dopo le prime sezioni scrutinate, nel fronte del centrodestra Fdi si attesterebbe intorno al 25%, per ...

