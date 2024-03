Abruzzo | Marsilio | ' Schlein non mi ha chiamato | D' Amico gentile e cordiale come sempre'

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “non mi ha, se volesse tornare inle farei fare una turné, mostrandole le cose buone fatte e non le chiacchiere di cui si è parlato...”. A dirlo a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è il rieletto presidente dell'Marco. “Stamattina alle dieci invece mi haD', ci ha messo un po' ma alla fine ce l'ha fatta. Considerando che all'una di notte già erano chiari i risultati – ha proseguito a Un Giorno da Pecora-, tanto che la maratona Mentana è finita subito, è finita in una corsetta, una mezza maratona al massimo...”. Che tipo di telefonata le ha fatto il suo sfidante? “D'statoe ...

Elezioni Abruzzo, vince Marco Marsilio: "Risultato storico": Elezioni Abruzzo, vince Marco Marsilio: "Risultato storico": Marco Marsilio è stato rieletto presidente della regione Abruzzo. “A Meloni nella notte ho detto ‘stai tranquilla’. Aveva quel momento di ansia che tutti hanno prima degli exit poll ma l’ho mandata a ...

Marsilio confermato presidente in Abruzzo. Meloni: "Non conta quanto il campo è largo ma quanto è coeso": Marsilio confermato presidente in Abruzzo. Meloni: "Non conta quanto il campo è largo ma quanto è coeso": "Complimenti a Luciano D'Amico che stamattina mi ha telefonato: gli auguro buon lavoro come capo dell'opposizione perché un buon governo deve avere una buona opposizione. Mi ha telefonato anche ...

Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,6% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,6% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Il centrodestra vede il bis in Abruzzo, con il governatore uscente Marco Marsilio, in vantaggio crescente su Luciano D'Amico, che prenota la vittoria. La seconda e la terza proiezione ...