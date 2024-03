Abruzzo | Marsilio | ‘Schlein 3 nazionalità e non comprende me abruzzese e romano’

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’Aquila, 11 mar. (Adnkronos) – È strano che “una persona con trenon riesca are come si possa esseree romano”, ha detto in conferenza stampa il governatore dell’Marcoreplicando alle polemiche del Pd e di Elly Schlein sulle origini del presidente della regione. L'articolo CalcioWeb.

Marsilio confermato presidente in Abruzzo. Meloni: "Non conta quanto il campo è largo ma quanto è coeso": Marsilio confermato presidente in Abruzzo. Meloni: "Non conta quanto il campo è largo ma quanto è coeso": "Ero convinto che sarebbe stata una elezione di rilevanza nazionale, con il centrosinistra verniciato di unità, con il quale sono scese in campo forze editoriali nazionali. Oggi si può dire che il cam ...

Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,6% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,6% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Il centrodestra vede il bis in Abruzzo, con il governatore uscente Marco Marsilio, in vantaggio crescente su Luciano D'Amico, che prenota la vittoria. La seconda e la terza proiezione ...

Marsilio confermato presidente in Abruzzo: "Telefonate da Conte e D'Amico": Marsilio confermato presidente in Abruzzo: "Telefonate da Conte e D'Amico": Mi ha telefonato anche Giuseppe Conte per augurarmi buon lavoro. Entrambi hanno riconosciuto la vittoria", ha detto il confermato presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio nella conferenza ...