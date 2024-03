Abruzzo | Marsilio ' rockstar' al comitato | tra ressa tv | sonaglini tricolori e spumante**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pescara, 11 mar. (Adnkronos) - Pescara, è qui la festa. Tra bandiere di Fratelli d'Italia che sventolano e cori da stadio ("c'è solo un presidente"), Marcoè arrivato intorno alle due di notte alla sede del suo, a pochi passi da Piazza Salotto - dove pochi giorni fa si è svolto il comizio conclusivo della campagna del centrodestra - per festeggiare l'esito del voto regionale che lo ha incoronato ancora una volta governatore. Sia per l'entusiasmo dei suoi sostenitori - presenti molti giovani di Gioventù nazionale - sia per ladi telecamere e giornalisti, non sono mancati momenti di tensione, con il governatore che è scivolato nei pressi del palchetto allestito per il discorso post-elettorale.però non si è scomposto e ha ricevuto l'abbraccio dei tanti supporter arrivati al ...