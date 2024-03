Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: Marsilio verso la vittoria, FdI primo partito: leggi anche Per chi votare alle elezioni Abruzzo 2024 Marsilio e D'Amico, programmi a confronto Elezioni regionali Abruzzo 2024: i risultati Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Abruzzo 2024 ...

Regionali in Abruzzo: primo partito l'astensione: Alle regionali in Abruzzo l'affluenza alle urne, alle ore 23, è meno del 53%, per giunta un dato in ... Marco Marsilio vincerà: al momento della seconda proiezione ha un ampio margine dii vantaggio (9 ...

Abruzzo: Marsilio, 'possiamo annà a ballà': Abruzzo: Marsilio, 'possiamo annà a ballà': Pescara, 11 mar. (Adnkronos) - "Possiamo annà a ballà", scherza Marco Marsilio, festeggiando con i suoi sostenitori, al comitato elettorale, la vittoria alle regionali in Abruzzo che lo ha confermato ...

Abruzzo: Marsilio, 'mandato tutti a dormire con 10 punti di vantaggio': Abruzzo: Marsilio, 'mandato tutti a dormire con 10 punti di vantaggio': 11 mar. (Adnkronos) - "Avevo promesso due cose. Uno, che questa sera l'unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie. E due, che all'una, massimo le due, li mandavamo tutti a dormire ...

Regionali Abruzzo, Marsilio: Campo largo non è futuro della Regione né dell'Italia: Regionali Abruzzo, Marsilio: Campo largo non è futuro della Regione né dell'Italia: e il campo largo non sarà il futuro dell'Italia", le parole del neoeletto Presidente dell'Abruzzo Marsilio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...