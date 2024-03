Abruzzo | Marsilio | ' Meloni andata a dormire tranquilla e felice' **

Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: Marsilio verso la vittoria, FdI primo partito: leggi anche Per chi votare alle elezioni Abruzzo 2024 Marsilio e D'Amico, programmi a confronto Elezioni regionali Abruzzo 2024: i risultati Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Abruzzo 2024 ...

Regionali in Abruzzo: primo partito l'astensione: Alle regionali in Abruzzo l'affluenza alle urne, alle ore 23, è meno del 53%, per giunta un dato in ... Marco Marsilio vincerà: al momento della seconda proiezione ha un ampio margine dii vantaggio (9 ...

Regionali Abruzzo, vince Marsilio. Il Presidente riconfermato innaffia i sostenitori con lo spumante: Regionali Abruzzo, vince Marsilio. Il Presidente riconfermato innaffia i sostenitori con lo spumante: Marsilio riconfermato alla guida della Regione Abruzzo innaffia i sostenitori con una bottiglia di spumante. Ecco le immagini dei festeggiamenti al comitato elettorale a Pescara. (Alexander Jakhnagiev ...

Regionali Abruzzo, Rampelli (FdI): «Mai pensato che potessimo perdere, le prossime regionali saranno più facili»: Regionali Abruzzo, Rampelli (FdI): «Mai pensato che potessimo perdere, le prossime regionali saranno più facili»: Euforico è dire poco. Fabio Rampelli ci ha sempre creduto, al Marsilio-bis. Conosce da una vita il governatore abruzzese, colonna della vecchia guarda di Fratelli d’Italia cresciuta ...

Abruzzo: Marsilio, 'ha vinto la verità contro la calunnia': Abruzzo: Marsilio, 'ha vinto la verità contro la calunnia': Pescara, 11 mar. (Adnkronos) - "Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia, sparse a piene mani. Hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuot ...