Abruzzo | Marsilio | ‘Meloni andata a dormire tranquilla e felice’**

Abruzzo, Marsilio si conferma presidente “Scritta pagina di storia”: Abruzzo, Marsilio si conferma presidente “Scritta pagina di storia”: PESCARA (ITALPRESS) – Marco Marsilio si riconferma presidente della Regione Abruzzo. Il candidato del centrodestra ha la meglio su Luciano D’Amico del campo largo, con un vantaggio che secondo le proi ...

Regionali Abruzzo, vince Marco Marsilio, centrodestra esulta: «Premiato il buon governo». Forza Italia in doppia cifra: Regionali Abruzzo, vince Marco Marsilio, centrodestra esulta: «Premiato il buon governo». Forza Italia in doppia cifra: si infrange in Abruzzo. È mezzanotte passata quando ai piani alti del governo si abbandonano gli ormeggi. Le prime proiezioni di Noto sono nette. Marco Marsilio stacca Luciano D’Amico di nove punti: ...