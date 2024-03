Abruzzo | Marsilio | ‘mai avuto dubbi su esito finale’

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’Aquila, 11 mar. (Adnkronos) – “Non ho maisull’finale di questo risultato, potrei sventolare sondaggi che sin da giugno abbiamo predisposto, sondaggi che smentiscono una narrazione un po’ autoassolutoria” dei nostri avversari. Così Marco, governatore dell’, commentando in conferenza stampa la vittoria alle regionali. I sondaggi di giugno “ci davano in pareggio in caso di ipotesi di campo largo”, ha spiegato l’esponente di Fdi. L'articolo CalcioWeb.

Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,5% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,5% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Il centrodestra vede il bis in Abruzzo, con il governatore uscente Marco Marsilio, in vantaggio crescente su Luciano D'Amico, che prenota la vittoria. La seconda e la terza proiezione ...

Abruzzo, Marsilio: sentiti D’Amico e Conte, riconosciuta vittoria netta: Abruzzo, Marsilio: sentiti D’Amico e Conte, riconosciuta vittoria netta: L’Aquila, 11 mar. (askanews) – “Faccio i miei complimenti a Luciano D’Amico che questa mattina alle 10 mi ha telefonato augurandomi buon lavoro e riconoscendo la vittoria netta”. Lo ha detto il neo ri ...

Marco Marsilio, chi è il presidente dell'Abruzzo eletto per il secondo mandato: il programma e la carriera politica: Marco Marsilio, chi è il presidente dell'Abruzzo eletto per il secondo mandato: il programma e la carriera politica: L’Abruzzo ha scelto il suo nuovo governatore: e l’uscente Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra. Marsilio ha battuto Luciano ...