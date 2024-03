Abruzzo | Marsilio | ' ha vinto la verità contro la calunnia'

Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: Marsilio verso la vittoria, FdI primo partito: leggi anche Per chi votare alle elezioni Abruzzo 2024 Marsilio e D'Amico, programmi a confronto Elezioni regionali Abruzzo 2024: i risultati Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Abruzzo 2024 ...

Regionali in Abruzzo: primo partito l'astensione: Alle regionali in Abruzzo l'affluenza alle urne, alle ore 23, è meno del 53%, per giunta un dato in ... Marco Marsilio vincerà: al momento della seconda proiezione ha un ampio margine dii vantaggio (9 ...

Abruzzo: Marsilio, 'testa a testa solo nei loro sogni': Abruzzo: Marsilio, 'testa a testa solo nei loro sogni': Pescara, 11 mar. (Adnkronos) - "Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzz ...

Abruzzo: quinta proiezione Noto per Rete8, Marsilio 54,3 per cento, D’Amico 45,7: Abruzzo: quinta proiezione Noto per Rete8, Marsilio 54,3 per cento, D’Amico 45,7: In base alla quinta proiezione elaborata dal Centro demoscopico Antonio Noto per Rete8 sulle elezioni regionali, il presidente uscente ...

Elezioni Abruzzo, campo largo centrosinistra non sfonda: Elezioni Abruzzo, campo largo centrosinistra non sfonda: Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra in Abruzzo nelle elezioni regionali 2024 ... si è fermata a una decina di punti distanza dal centrodestra del governatore uscente Marco Marsilio. L'esito ...