Abruzzo | Marsilio conquista la riconferma | “Non accadeva da 30 anni | è stata scritta la storia”

In Abruzzo vince Marco Marsilio e Giorgia Meloni esulta per una storica riconferma. "Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell' Abruzzo a essere riconfermato dagli elettori per un ... (iltempo)

“Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell’ Abruzzo ad essere ri conferma to dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano ... (ilfattoquotidiano)

Spaccatura ideologica nella coalizione di governo: Meloni si schiera con Biden, Salvini con Trump: ...campagna elettorale in Abruzzo. Particolarmente significativa è stata la decisione di Salvini di abbandonare l'evento organizzato il 5 marzo a Pescara a sostegno del candidato di Fd'I Marco Marsilio ...

Le elezioni in Abruzzo e il voto ai partiti: bene Pd e FdI, crollano Lega e M5s: La vittoria di Marco Marsilio non esaurisce l'analisi del voto in Abruzzo. Nonostante la presenza di due liste con il nome dei candidati governatori, la corsa nella regione certifica che il partito che ha ottenuto il ...

Abruzzo: Malan, 'grande successo per Marsilio, centrodestra e Fdi': Abruzzo: Malan, 'grande successo per Marsilio, centrodestra e Fdi': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Grande successo per Marco Marsilio, il centrodestra e Fratelli d'Italia in Abruzzo! Marsilio passa dal 49,2% del 2019 al 53,5, il centrodestra dal 47,7 delle politiche ...

Finito spoglio Abruzzo, centrodestra conferma Marsilio col 53,52%: Finito spoglio Abruzzo, centrodestra conferma Marsilio col 53,52%: Milano, 11 mar. (askanews) – Il presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio, ha vinto le elezioni regionali con il 53,52% dei consensi e si conferma alla guida della Regione con il centrodestra. Lo sfidan ...

Regionali: in Abruzzo vince il centrodestra con Marco Marsilio: Regionali: in Abruzzo vince il centrodestra con Marco Marsilio: Marco Marsilio, a meno di 100 sezioni da scrutinare, è il candidato in testa in Abruzzo con il 53,5% delle preferenze, contro il 46,5% di Luciano D'Amico, del centrosinistra e M5S ...