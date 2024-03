Abruzzo | Marsilio | ‘campo largo non sarà futuro paese’

Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: Marsilio verso la vittoria, FdI primo partito: leggi anche Per chi votare alle elezioni Abruzzo 2024 Marsilio e D'Amico, programmi a confronto Elezioni regionali Abruzzo 2024: i risultati Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Abruzzo 2024 ...

Regionali in Abruzzo: primo partito l'astensione: Alle regionali in Abruzzo l'affluenza alle urne, alle ore 23, è meno del 53%, per giunta un dato in ... Marco Marsilio vincerà: al momento della seconda proiezione ha un ampio margine dii vantaggio (9 ...

Abruzzo: niente effetto Sardegna per c.sinistra, campo largo di D'Amico non sfonda: Abruzzo: niente effetto Sardegna per c.sinistra, campo largo di D'Amico non sfonda: Roma, 11 mar (Adnkronos) - Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra in Abruzzo. La coalizione che sosteneva Luciano ... punti distanza dal centrodestra del governatore uscente Marco Marsilio.

Elezioni in Abruzzo, Marsilio rivendica la vittoria: “Qui il testa a testa non è mai esistito. Il campo largo non è il futuro dell’Italia”: Elezioni in Abruzzo, Marsilio rivendica la vittoria: “Qui il testa a testa non è mai esistito. Il campo largo non è il futuro dell’Italia”: “Qualcuno ci ha sottovalutato e ha raccontato di un testa a testa che non è mai esistito”. Marco Marsilio si è presentato nella sede del suo comitato elettorale poco dopo le due di notte e ha rivendic ...

Abruzzo: Marsilio, 'testa a testa solo nei loro sogni': Abruzzo: Marsilio, 'testa a testa solo nei loro sogni': Pescara, 11 mar. (Adnkronos) - "Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzz ...