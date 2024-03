Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Se sono ottimista per le regionali in Abruzzo ? “Sì, perché i cinque anni di presidenza Marsilio sono stati molto positivi in una regione dove c’è stata crescita economica ... (calcioweb.eu)

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Se sono ottimista per le regionali in Abruzzo ? "Sì, perché i cinque anni di presidenza Marsilio sono stati molto positivi in una regione dove c'è stata crescita economica e ... (liberoquotidiano)

Abruzzo: Malan (Fdi), 'ottimista, esperienza Marsilio molto positiva': E dove, in accordo col governo Meloni, si è intrapresa la strada di realizzare infrastrutture di cui l'Abruzzo ha assoluto bisogno". Così Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato, intervistato dal ...

Elezioni politiche 2022, tutti gli eletti del centrodestra al Senato: ...BENITO MARIA LOMBARDIA LOMBARDIA - P02 LEONARDI ELENA EMILIA - ROMAGNA EMILIA - ROMAGNA - P01 MALAN ...ISABELLA LAZIO LAZIO - P02 ROSA GIANNI BASILICATA BASILICATA - P01 SIGISMONDI ETELWARDO ABRUZZO ...

Abruzzo: Malan, 'grande successo per Marsilio, centrodestra e Fdi': Abruzzo: Malan, 'grande successo per Marsilio, centrodestra e Fdi': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Grande successo per Marco Marsilio, il centrodestra e Fratelli d'Italia in Abruzzo! Marsilio passa dal 49,2 ... X il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan ...

Dossieraggio. Malan (FdI): governo Meloni fa record anti-evasione mentre altri a sinistra usano dati Antimafia contro centrodestra: Dossieraggio. Malan (FdI): governo Meloni fa record anti-evasione mentre altri a sinistra usano dati Antimafia contro centrodestra: (ASI) “Il governo Meloni nel rispetto dei diritti dei contribuenti combatte l’evasione fiscale con il record delle somme recuperare, mentre c’è chi con l’appoggio di certi giornali di sinistra utilizz ...

Letteratura, Di Lello: premio Italia radici nel mondo per trovare nuovo John Fante: Letteratura, Di Lello: premio Italia radici nel mondo per trovare nuovo John Fante: Roma, 6 mar - "Il Premio Italia radici nel mondo è una bella scommessa che abbiamo voluto lanciare in collaborazione con il Piccolo Festival delle spartenze, proprio per creare un dialogo con gli ital ...