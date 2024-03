Abruzzo | Malan Fdi | ‘premiato buon Governo Marsilio e Meloni | cdx +7% | Fdi primo partito’

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti del risultato in. Gli abruzzesi hanno premiato ildi Marcoa livello regionale e ildi Giorgiaa livello nazionale. Il centrodestra guadagna sette punti rispetto alle elezioni politiche, Fratelli d’Italia è ilpartito, sconfitta la sinistra e le macchine del fango. Siamo soddisfatti e interpretiamo questo risultato come un incoraggiamento a proseguire nell’attuazione del programma”. Così il presidente dei senatori di Fratelli d?Italia, Lucio, commenta con i giornalisti il risultato delle elezioni regionale in. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Se sono ottimista per le regionali in Abruzzo ? "Sì, perché i cinque anni di presidenza Marsilio sono stati molto positivi in una regione dove c'è stata crescita economica e ... (liberoquotidiano)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Grande successo per Marco Marsilio , il centrodestra e Fratelli d'Italia in Abruzzo ! Marsilio passa dal 49,2% del 2019 al 53,5, il centrodestra dal 47,7 delle politiche ... (liberoquotidiano)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Grande successo per Marco Marsilio , il centrodestra e Fratelli d’Italia in Abruzzo ! Marsilio passa dal 49,2% del 2019 al 53,5, il centrodestra dal 47,7 delle politiche ... (calcioweb.eu)

Abruzzo, Malan(Fdi): centrodestra +7% rispetto a politiche del 2022: Abruzzo, Malan(Fdi): centrodestra +7% rispetto a politiche del 2022: Lo ha evidenziato in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, sul risultato delle elezioni regionale in Abruzzo.

Abruzzo: Malan, 'grande successo per Marsilio, centrodestra e Fdi': Abruzzo: Malan, 'grande successo per Marsilio, centrodestra e Fdi': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Grande successo per Marco Marsilio, il centrodestra e Fratelli d'Italia in Abruzzo! Marsilio passa dal 49,2% del 2019 al 53,5, il centrodestra dal 47,7 delle politiche 202 ...

Dossieraggio politici e vip, Malan (FdI): “Qualcuno ha cercato di alimentare macchina del fango e ricatti politici”| VIDEO: Dossieraggio politici e vip, Malan (FdI): “Qualcuno ha cercato di alimentare macchina del fango e ricatti politici”| VIDEO: Elezioni Abruzzo 2024, Malan: “Abruzzo diverso da Sardegna, Marsilio ha lavorato bene per 5 anni” Il senatore Malan ha, poi, risposto alle domande dei cronisti sull’appuntamento di domenica 10 marzo ...