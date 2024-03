Abruzzo | le proiezioni incoronano il centrodestra | Marsilio è dato 9 punti avanti rispetto a D’Amico Partiti | Fdi primo col 24% | Lega dietro Fi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Marcoè in netto vantaggio sullo sfidante Luciano. Le primesui dati reali (copertura del 25 per cento) delle elezioni indanno il presidente uscente deldi novesullo sfidante del campo largo del centrosinistra: 54,7 contro 45,3 per cento. Primi risultati che sono stati accolti con eusltanza al comitato dia Pescara. Per quanto riguarda i singoli, ledanno Fdi al 24%, mentre lasi fermaa Forza Italia. Exit poll – Il vantaggio era stato rilevato anche dal secondo exit poll dell’istituto Noto per Rete8, che parlava di una forchetta per il governatore tra il 50,5 e il 54,5% e per il ...

Regionali in Abruzzo, Marsilio contro D'Amico: i risultati in diretta: ... Azione, Socialisti popolari, Alleanza Verdi e sinistra, Abruzzo Progressisti, Abruzzo Insieme e ... 'Dalle 23 avremo exit poll, proiezioni e quant'altro. Ma stasera fatemi dare un consiglio, istruzioni ...

Regionali, quando si sapranno i risultati delle elezioni in Abruzzo: Lo speciale elezioni in Abruzzo - I risultati Exit poll e proiezioni Alla chiusura dei seggi, alle 23, inizia subito lo scrutinio delle schede elettorali. La tv locale Rete8 trasmette gli exit poll ...

Prima Proiezione Regionali Abruzzo 2024: Marsilio 54,5% e D'Amico 45,5%.: Prima Proiezione Regionali Abruzzo 2024: Marsilio 54,5% e D'Amico 45,5%.: Secondo la Prima Proiezione delle Regionali in Abruzzo realizzato per "Il Centro" (copertura 75%), Marsilio (centrodestra) si attesta tra il 54,5% mentre D'Amico (centrosinistra) al 45,5%.

Abruzzo, prima proiezione: Marsilio in testa con il 54,5%, D’Amico al 45,5%: Abruzzo, prima proiezione: Marsilio in testa con il 54,5%, D’Amico al 45,5%: Questa la prima proiezione sulle Regionali in Abruzzo da parte di Noto Sondaggi per Rete8 (copertura 5%). In base al secondo exit poll (campione 100%) Marsilio è in vantaggio con una forbice tra il 50 ...

Abruzzo, Mentana gela il campo largo: "Impossibile che Marsilio non vinca": Abruzzo, Mentana gela il campo largo: "Impossibile che Marsilio non vinca": Mentre Lorenzo Pregliasco di YouTrend sta commentando i primi dati delle elezioni regionali in Abruzzo nello studio dello speciale La7 condotto da Enrico Mentana arrivano le seconde proiezioni. "Il ...