(Di lunedì 11 marzo 2024) La profezia non si è autoavverata,lanciata dal centrosinistra non ha sortito l’effetto sperato. Al netto dell’ubriacatura mediatica successiva alle elezioni in Sardegna, il risultato elettorale abruzzese ha confermato, sia pure al ribasso, i sondaggi di un mese fa: quel che conta, per il centrodestra, è la somma dei voti dei partiti che lo compongono; voti che stavolta, non essendoci, com’era in Sardegna, la possibilità di disgiungere consenso dato alla lista da quello dato al candidato, hanno garantito la rielezione del governatore uscente. I fattori di novità sono due: il crollo dei gialloverdi, l’exploit di Forza Italia, che inha raggiunto il 13,4% accreditandosi come l’unico partito in crescita tra quelli che compongono l’alleanza di governo. Un dato, quest’ultimo, che si spiega sia con una logica nazionale sia con una logica ...

Abruzzo, l’Armageddon non paga: servono equilibrio e candidati forti. Scrive Cangini: Abruzzo, l’Armageddon non paga: servono equilibrio e candidati forti. Scrive Cangini: La profezia non si è autoavverata, l’Armageddon lanciata dal centrosinistra non ha sortito l’effetto sperato. Al netto dell’ubriacatura mediatica successiva alle elezioni in Sardegna, il risultato ele ...

Abruzzo, Castaldi (M5s): non è bastato mettere da parte egoismi: Abruzzo, Castaldi (M5s): non è bastato mettere da parte egoismi: Roma, 11 mar. (askanews) – “Abbiamo messo in campo una persona di alta competenza, abbiamo tolto gli egoismi, fatto comunità, abbiamo lavorato bene sul programma diffuso. Forse non è bastato e una dom ...

VOTO SARDO CASO ISOLATO O INIZIO EFFETTO DOMINO: VOTO SARDO CASO ISOLATO O INIZIO EFFETTO DOMINO: L’AQUILA – Un effetto domino, le elezioni in Sardegna lo hanno intanto ottenuto: il voto delle regionali in Abruzzo del 10 marzo si è imposto alla ribalta nazionale, come una sorta di Armageddon. Nel ...