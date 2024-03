Abruzzo | la sconfitta del campo largo e del partito di Conte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo 2024 – Quasi trentamila voti in più rispetto alle elezioni regionali del 2019. È l’“effetto Marsilio”. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, tra i fondatori di Fratelli d’Italia e tra i dirigenti dipiù vicini a Giorgia Meloni, è stato confermato per un secondo mandato con il 53 per cento. L’non è la Sardegna, aveva detto detto lo stesso candidato della coalizione di destra-centro prima dell’apertura delle urne, spiegando di non temere ripercussioni dopo il voto sardo di pochi giorni fa, accompagnato con molta enfasi dai vertici del(CL), che per l’occasione stavolta era diventatoLarghissimo, tenendo insieme Pd, M5S, Azione e Italia Viva. GIUSEPPEPOLITICO Elezioni regionali ...