Abruzzo | il politologo a Notizie com | “Marsilio vince ma lo scarto è basso Inquietante astensionismo a Chieti”

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Un film interessante con un finale a sorpresa. Ci si aspettava un distacco un po’ più netto, ma ancora una volta la partecipazione ha determinato questo elemento di suspence”. L’analisi è delLuca Verzichelli e riguarda le elezioni regionali in, che hanno sancito la riconferma di Marco. Il presidente uscente di centrodestra ha vinto contro il candidato del campo largo con il 53,5% delle preferenze. L’altro 46,5% è invece andato a Luciano D’amico. (Ansa Foto) –.comSecondo il presidente della Società italiana di Scienza Politica (Sisp) e professore ordinario dell’Università di Siena, il distacco tra i due concorrenti sarebbe potuto essere più netto, ma in ogni caso “è stato un finale logico. L’è una Regione caratterizzata da una lunga tradizione di ...

