Abruzzo | il campo largo non basta Pd-M5s | ora è rebus Basilicata

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ??Il campo larghissimo ha sciupato il suo potenziale in un attacco sconsiderato e ingiusto alla persona di Marco Marsilio, che ne è uscito rafforzato??. Così Gianfranco ... (calcioweb.eu)

Affluenza in flessione di un punto rispetto al 2019. Pd e M5S delusi sottolineano l’astensionismo al voto. «Questo è molto grave per la democrazia. Un brutto dato». Meloni : in Abruzzo il centrodestra ... (ilsole24ore)

«Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell’ Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano ... (gazzettadelsud)

Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,5% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Regionali Abruzzo, risultati. Marsilio al 53,5% festeggia il bis. Meloni: «Grande orgoglio, fiducia che non tradiremo»: Tanto più che il campo largo che sostiene D'Amico è il più largo possibile: in Abruzzo corrono assieme Pd, M5s, Avs, Azione, Iv, +Europa, Psi e Abruzzo insieme. Prevedibile che anche sulla nascente ...

Elezioni regionali Abruzzo 2024, i voti e le percentuali dei partiti. Il grafico: Elezioni regionali Abruzzo 2024, i voti e le percentuali dei partiti. Il grafico: Il centrodestra vince in Abruzzo con Marsilio riconfermato governatore. FdI il più votato, exploit Forza Italia. Crollo Lega e M5S ...

Regionali in Abruzzo, Marsilio riconfermato. Le reazioni della politica: Regionali in Abruzzo, Marsilio riconfermato. Le reazioni della politica: Bis di Marco Marsilio, candidato del centrodestra, che si riconferma governatore della Regione in Abruzzo con il 54,65% dei voti contro il 46,51% del campo largo di Luciano D’Amico. "Marco Marsilio è ...