Abruzzo | Gasparri | “Berlusconi e il berlusconismo sono insostituibili | chi pensava di liquidarci si faccia una gita Renzi? Non parlo del nulla”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) “una riflessione:è insostituibile, ilsmo è insostituibile. Non è uno scioglilingua ma un ragionamento. Non abbiamo un leader comeche era impareggiabile, ma chidi liquidare ilsmo deve prendere un pullman e farsi unada qualche parte“. Così a 24 Mattino (Radio24) il deputato di Forza Italia, Maurizio, fiero del 13,5% ottenuto dal suo partito in, risponde al conduttore Simone Spetia, ripetendo per 4 volte il suo monito a “conduttori televisivi vari, analisti, editorialisti” che avevano dato per perdente il centrodestra nella competizione elettorale regionale. “Giuseppe Conte addirittura – aggiunge– ha previsto che ci sarebbero ...