Abruzzo | Forza Italia al 13 | 4% esulta | ci avevate dato per spacciati e invece siamo ancora qua a due cifre

(Di lunedì 11 marzo 2024) C’è entusiasmo inper il voto inche ha visto il partito che fu di Berlusconi conquistare un solido 13,4%. Non male per un partito che eraper morto: questa la riflessione che affiora sulle labbra di tutti i big azzurri che commentano il voto. “Non c’è nessun cambiamento di vento nel Paese dopo le elezioni in Sardegna. In Sardegna abbiamo commesso qualche errore, cambiando un candia poche settimane dal voto. Se andiamo a vedere il voto di lista, abbiamo la conferma che la maggior parte dei sardi è di centrodestra- afferma Antonio Tajani – C’è stato un buon risultato della candidata indicata della sinistra, ma è stato un caso, visto che non ha fatto seguito il risultato delle liste. Tuttavia quando si sbaglia si sbaglia. Però il vento non è cambiato, c’è grande consenso ...

