Abruzzo | Fi | ' una grande vittoria'

Il voto in Abruzzo non è un premio al governo così come il voto in Sardegna non è stata una punizione. Parliamo di due elezioni in cui le dinamiche territoriali hanno prevalso su logiche di ... (ildifforme)

Elezioni in Abruzzo , vince il centrodestra. Meloni : “una fiducia che non tradiremo” . Ecco i commenti dei protagonisti Il centrodestra riconferma in Abruzzo il suo candidato, Marco Marsilio, che ha ... (361magazine)

Elezioni Abruzzo: cosa cambia per governo e sinistra con la vittoria di Marsilio: Dopo aver perso in Sardegna, il centrodestra è riuscito a tenere in Abruzzo nonostante alla vigilia fossero molti i timori per una possibile debacle di Marsilio, visto che dell'altra parte c'erano ...

Speciale Metropolis - La lunga notte dell'Abruzzo e degli Oscar: vincitori e vinti. Con Buffoni, Folli, Paragone e Salvatori. Poi Finos e Lingiardi (integrale): ...In palio non c'era solo una Regione, ma l'equilibro della maggioranza (quanto è scesa la Lega) e il sogno di un nuovo campo largo progressista. Numeri e analisi sul voto delle regionali in Abruzzo ...

Regionali, l'Abruzzo conferma Marsilio: 'Scritta una pagina di storia' - DIRETTA: Regionali, l'Abruzzo conferma Marsilio: 'Scritta una pagina di storia' - DIRETTA: Il governatore uscente al 53,5%. D'Amico al 46,5%. Fratelli d'Italia il partito più votato, davanti a Pd e Forza Italia. 'Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato', ha detto dal c ...

Abruzzo, Meloni: “Orgoglio per Marsilio, è il primo presidente rieletto in questa regione”. Tajani: “Il voto conferma la centralità di Fi”: Abruzzo, Meloni: “Orgoglio per Marsilio, è il primo presidente rieletto in questa regione”. Tajani: “Il voto conferma la centralità di Fi”: Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano vo ...

Il vento della Sardegna è diventato bonaccia in Abruzzo: quasi una campana a morto per il campo largo: Il vento della Sardegna è diventato bonaccia in Abruzzo: quasi una campana a morto per il campo largo: L'elettore non è così allocco: non basta stare tutti insieme (Pd, Renzi, M5s, Calenda) per vincere. Il centrosinistra ha caricato la sfida in Abruzzo di significati che di suo non aveva.