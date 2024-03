Abruzzo | Fdi | ' italiani hanno premiato buongoverno centrodestra' **

Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: Marsilio verso la vittoria, FdI primo partito: Candidato Liste Voti Luciano D'Amico Pd, M5s, Azione, Alleanza Verdi - Sinistra, Abruzzo Insieme, Riformisti e Civici 45,04% Marco Marsilio Fdi, Forza Italia, Lega, Marsilio Presidente, Noi Moderati, ...

Abruzzo, le proiezioni incoronano il centrodestra: Marsilio è dato 9 punti avanti rispetto a D'Amico. Partiti: Fdi primo col 24%, Lega ...: Le prime proiezioni sui dati reali (copertura del 25 per cento) delle elezioni in Abruzzo ... Per quanto riguarda i singoli partiti, le proiezioni danno Fdi al 24% , mentre la Lega (8,7) si ferma dietro ...

Abruzzo: niente effetto Sardegna per c.sinistra, campo largo di D'Amico non sfonda: Abruzzo: niente effetto Sardegna per c.sinistra, campo largo di D'Amico non sfonda: Secondo le proiezioni, il Pd con il 18,1% è il secondo partito in Abruzzo (dietro FdI, al 24,1%). I dem si possono consolare con il segno più rispetto alle precedenti regionali (11,1%) e alle ...

REGIONALI: SIGISMONDI (FDI), “DATI ASSOLUTAMENTE POSITIVI”: REGIONALI: SIGISMONDI (FDI), “DATI ASSOLUTAMENTE POSITIVI”: Lo ha detto il senatore Etelwardo Sigismondi, coordinatore di FdI in Abruzzo, in collegamento con RaiNews24 dal comitato del candidato Marco Marsilio a Pescara.

REGIONALI: LIRIS (FDI), “GLI ABRUZZESI NON CI SONO CASCATI”: REGIONALI: LIRIS (FDI), “GLI ABRUZZESI NON CI SONO CASCATI”: L’AQUILA – “Dopo le elezioni in Sardegna si è parlato di temi che nulla avevano a che vedere con l’Abruzzo, gli abruzzesi non ci sono cascati, a conferma della loro maturità politica”. Così, ai ...