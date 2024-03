Abruzzo | Fdi | ‘italiani hanno premiato buongoverno centrodestra’**

Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: Marsilio verso la vittoria, FdI primo partito: Candidato Liste Voti Luciano D'Amico Pd, M5s, Azione, Alleanza Verdi - Sinistra, Abruzzo Insieme, Riformisti e Civici 45,04% Marco Marsilio Fdi, Forza Italia, Lega, Marsilio Presidente, Noi Moderati, ...

Abruzzo, le proiezioni incoronano il centrodestra: Marsilio è dato 9 punti avanti rispetto a D'Amico. Partiti: Fdi primo col 24%, Lega ...: Le prime proiezioni sui dati reali (copertura del 25 per cento) delle elezioni in Abruzzo ... Per quanto riguarda i singoli partiti, le proiezioni danno Fdi al 24% , mentre la Lega (8,7) si ferma dietro ...

Regionali Abruzzo, Rampelli (FdI): «Mai pensato che potessimo perdere, le prossime regionali saranno più facili»: Regionali Abruzzo, Rampelli (FdI): «Mai pensato che potessimo perdere, le prossime regionali saranno più facili»: Euforico è dire poco. Fabio Rampelli ci ha sempre creduto, al Marsilio-bis. Conosce da una vita il governatore abruzzese, colonna della vecchia guarda di Fratelli d’Italia cresciuta ...

Regionali Abruzzo, vince Marsilio. Il Presidente riconfermato innaffia i sostenitori con lo spumante: Regionali Abruzzo, vince Marsilio. Il Presidente riconfermato innaffia i sostenitori con lo spumante: Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Regionali Abruzzo, Marsilio: Campo largo non è futuro della Regione né dell'Italia · Avatar di Agenzia Vista · Regionali Abruzzo, ...

Abruzzo: niente effetto Sardegna per c.sinistra, campo largo di D'Amico non sfonda: Abruzzo: niente effetto Sardegna per c.sinistra, campo largo di D'Amico non sfonda: Secondo le proiezioni, il Pd con il 18,1% è il secondo partito in Abruzzo (dietro FdI, al 24,1%). I dem si possono consolare con il segno più rispetto alle precedenti regionali (11,1%) e alle ...