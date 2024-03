(Di lunedì 11 marzo 2024) Giorgiafesteggia: l'resta di centrodestra. Marco, esponente di lungo corso di Fratelli d'Italia, viene eletto per la seconda volta, governatore. E' la prima volta che accade in questa regione. Dopo la Sardegna, con il successo di Alessandra Todde, si ferma subito l'onda di centrosinistra. Luciano D'Amico, ex rettore dell'università di Teramo e bandiera del campo larghissimo, non ce l'ha fatta: si ferma al 45,3 per cento contro il 54,7 del presidente uscente (secondo i primi dati). Non c'è stata lache auspicavano Schlein, Conte e il resto dell'opposizione. Iltira un sospiro di sollievo. Il pellegrinaggio di ministri e sottosegretari di queste ultime settimane ha dato i frutti sperati: gli abruzzesino la fiducia a ...

REGIONALI: D'AMICO CHIUDE CAMPAGNA ELETTORALE A L'AQUILA, 'SI ALZA IL VENTO DEL CAMBIAMENTO': ...della Sardegna portata da un gruppo di sardi trapiantati nel Teramano che sono venuti in Abruzzo '... ha detto con tono decisi D'Amico che ha annunciato 'la rivoluzione dolce'. Molto gettonati tra i ...

Abruzzo dolce per Meloni: Marsilio verso la conferma, niente spallata al governo: La premier tira un grande sospiro di sollievo: il successo alle urne le dà la spinta per la candidatura alle europee

REGIONALI: IN ABRUZZO AFFLUENZA AL 52,2%,: REGIONALI: IN Abruzzo AFFLUENZA AL 52,2%,: L’AQUILA – L’affluenza definitiva per le elezioni regionali in Abruzzo si attesta al 52,2%, in calo di quasi un punto percentuale rispetto alle precedenti consultazioni del 2019, quando era stato regi ...

