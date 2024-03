Abruzzo | D’Amico dopo la sconfitta | “L’astensionismo è una sconfitta bruciante | non siamo riusciti a convincere elttori”

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Il risultato è chiaro: un abruzzese su quattro ha votato per la coalizione guidata da Marsilio, quasi un abruzzese su quattro ha votato per noi, due abruzzesi non hanno votato. Credo che questa sia stata lapiù. Noigli abruzzesi che la Regione impatta sulle loro vite”. Lucianosi assume la responsabilità dellasubita dal centrosinistra ine nel corso di una conferenza stampa aggiunge: “mi assumo la responsabilità di non essere riuscito a spiegare bene la bontà del nostro programma”. E parlando del voto in provincia De L’Aquila, dove il centrodestra ha surclassato la coalizione del ‘Campo Largo’ di ben 23 punti e che ha pesantemente inciso sul ...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?Schlein non mi ha chiamato , se volesse tornare in Abruzzo le farei fare una turné, mostrandole le cose buone fatte e non le chiacchiere di cui si è parlato…?. A dirlo a ... (calcioweb.eu)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Grazie a Luciano D'Amico e all'intera coalizione che l'ha sostenuto per l'entusiasmo, l'impegno, la generosità in una competizione difficile. Buon lavoro al presidente ... (liberoquotidiano)

