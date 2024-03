Abruzzo | “Dal campo largo al camposanto è un attimo” | a Schlein | Conte &co restano solo i meme

(Di lunedì 11 marzo 2024) La più gettonata è “dalalsanto è un”. Ma sui social di battute esulla disfatta senz’appello del centrosinistra inse ne registrano in abbondanza. Complici anche i toni trionfalistici che hanno fatto seguito alla vittoria in Sardegna e che oggi ancora di più appaiono ingiustificati per un voto che appare per quello che realmente è stato: un’elezione locale, strappata di misura e senza alcuna reale portata politica. “Ma quindi la resistenzah si è fermata a Cagliarih?”, chiede impietoso uno dei tanti utenti di X che in queste ore si stanno divertendo. Fiorello: “Il titolista di Repubblica è stato ricoverato” La vittoria in, inevitabilmente, è stata anche al centro della rassegna stampa di Fiorello a VivaRai2!. “Questa ...

