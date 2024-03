Abruzzo | ci sono meno di 100 taxi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Negli ultimi cinque anni nessun bando per nuove licenze, quelle Nccferme al 2010. E restano 218 licenze per noleggio con conducente da assegnare

Elezioni Abruzzo, Marsilio vince e fa bis: chi è il governatore: ... viene confermato con le elezioni regionali 2024 per la seconda volta al vertice dell'Abruzzo , della quale era stato già eletto presidente il 10 febbraio 2019. I dati non sono ancora definitivi, ma ...

Elezioni Abruzzo, Marsilio 'rockstar' al comitato tra ressa tv e spumante: Poi sono partiti i festeggiamenti nel quartier generale del presidente abruzzese, tra brindisi con ... infatti, che un governatore uscente conquistasse un secondo mandato alla guida dell'Abruzzo.

Abruzzo, Marsilio si conferma presidente “Scritta pagina di storia”: Abruzzo, Marsilio si conferma presidente “Scritta pagina di storia”: Abruzzo Insieme 8,6%, Movimento 5 Stelle 6,8%, Azione-D’Amico 3,5%, Alleanza Verdi-Sinistra 4%, D’Amico Presidente – Riformisti Civici 3% (totale coalizione D’Amico 45%). Quando sono state scrutinate ...

Risultati elezioni Abruzzo 2024 in diretta: il centrodestra tiene, Marsilio riconfermato col 53% dei voti. “Abbattuto un altro muro”: Risultati elezioni Abruzzo 2024 in diretta: il centrodestra tiene, Marsilio riconfermato col 53% dei voti. “Abbattuto un altro muro”: A scrutinio quasi finito, il vantaggio del governatore uscente è incolmabile. “Il campo largo non è il futuro dell’Italia” ...

Regionali Abruzzo, voti ai partiti: FdI primo, poi il Pd. Bene Forza Italia, tiene la Lega. In calo M5S: Regionali Abruzzo, voti ai partiti: FdI primo, poi il Pd. Bene Forza Italia, tiene la Lega. In calo M5S: Ecco la situazione dei voti per i partiti (coalizione Marsilio) quando sono state scrutinate 544 sezioni su 1.634, ovvero un terzo del totale: FRATELLI D'ITALIA 24,12% FORZA ITALIA 13,17 LEGA SALVINI ...