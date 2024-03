Abruzzo | Calderoli | ' si conferma trend vincente centrodestra'

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Da ministro per gli Affari regionali mi complimento con il governatore della Regione, Marco Marsilio, per la sua ri. Sono lieto di poter proseguire con l'amico Marsilio l'ottimo e concreto lavoro che abbiamo impostato in questo anno e mezzo. Da esponente delosservo che questa netta vittoria inpremia in primis il lavoro quotidiano della Giunta regionale locale e premia ancora una volta il grande lavoro svolto dalal governo nazionale,ndo un consolidatoche dal 2023 ha portato ilrsi in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, in Molise, nella provincia di Trento e a conquistare il Lazio". Lo afferma ...

Abruzzo, Calderoli: complimenti a Marsilio, premiato buon governo: Abruzzo, Calderoli: complimenti a Marsilio, premiato buon governo: Milano, 11 mar. (askanews) – “Da ministro per gli Affari Regionali mi complimento con il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per la sua riconferma. Sono lieto di poter proseguire con l’ ...

Troika Calderoli-Zaia-Molinari per salvare la Lega (da Salvini): Troika Calderoli-Zaia-Molinari per salvare la Lega (da Salvini): Più che la festa della donna, quella di ieri di Giorgia Meloni in Friuli-Venezia Giulia in uno scambio di politicamente amorosi sensi con il governatore Massimiliano Fedriga è sembrata l’anticipo dell ...

Marsilio “Abruzzo non è più marginale, proseguiamo nel cambiamento”: Marsilio “Abruzzo non è più marginale, proseguiamo nel cambiamento”: Lo ha detto il presidente uscente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, candidato alla riconferma per la coalizione di centrodestra, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano ...