Abruzzo | Braga | ' grazie a D' amico | premiato impegno unitario Pd'

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "a Luciano D'per aver restituito coraggio a chi non si rassegna al governo della destra.all'del Partito Democratico che viene. Ora a lavoro per un'opposizione senza sconti, per recuperare l'astensionismo e costruire l'alternativa". Così su Twitter Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

Roma, 7 mar (Adnkronos) - "La destra nega l'ingresso di Elly Schlein in un ospedale pubblico. “Ragioni sanitarie” che però non c'erano giorni fa quando è arrivato Marsilio. Non vogliono far conoscere ... (liberoquotidiano)

L’assalto fallito in Abruzzo non frena l’alleanza tra Conte e Schlein: indietro non si torna: L’assalto fallito in Abruzzo non frena l’alleanza tra Conte e Schlein: indietro non si torna: Il voto rafforza il patto giallorosso. L’obiettivo dei dem è di allargare al centro e ai movimenti civici. Resta il nodo della leadership ...

Abruzzo: Conte, ‘marcheremo a uomo la nuova Giunta’: Abruzzo: Conte, ‘marcheremo a uomo la nuova Giunta’: Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – “Marcheremo a uomo, per il bene dell’Abruzzo, la nuova Giunta e il Governo Meloni affinché vengano rispettate le mirabolanti promesse fatte da Meloni e ministri negli ...