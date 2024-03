Abruzzo | Bonelli | ‘continuare strada unità per costruire alternativa governo nel paese’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – “In, Marsilio ha vinto e gli faccio i migliori auguri, ma noi manteniamo il nostro giudizio negativo sul suo modo di amministrare. A nome di Alleanza Verdi e Sinistra, faccio i più calorosi auguri di buon lavoro ad Alessio Monaco: la sua elezione a consigliere tra le nostre file rappresenta un ponte verso un’opposizione unitaria e determinata contro le politiche della destra. L’esperienza abruzzese indica proprio questa: non è più il tempo delle divisioni; è essenziale proseguire su questa via unitaria. Le elezioni inevidenziano che uniti si è competitivi ma all?è necessario lavorare ad una comune intesa programmatica anche per recuperare il preoccupante voto di astensione. Pur nella sconfitta emerge un aspetto positivo: la responsabilità, che sta diventando ...