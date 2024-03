Abruzzo | Avs | ‘verdetto non auspicato ma importante elezione consigliere Monaco’

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – L’“ha parlato e, sebbene il verdetto complessivo non sia stato quello che auspicavamo, c’è un motivo per sorridere. L?in consiglio regionale di Alessio Monaco è un risultato importantissimo e rappresenta un ponte verso un’opposizione unitaria e determinata”. Così Europa Verde su X. L'articolo CalcioWeb.

Abruzzo, Bonelli (Avs): "Ora serve un campo larghissimo, siamo competitivi anche per le Europee": Abruzzo, Bonelli (Avs): "Ora serve un campo larghissimo, siamo competitivi anche per le Europee": Abruzzo, Bonelli: "Penso che la strada, dopo aver vinto in Sardegna avendo resa competitiva questa ampia alleanza, può portarci a essere competitivi subito dopo le Europee. Meglio provare a lavorare a ...

Abruzzo, Bonelli(Avs): continuare strada unità per alternativa: Abruzzo, Bonelli(Avs): continuare strada unità per alternativa: Milano, 11 mar. (askanews) – “In Abruzzo, Marsilio ha vinto e gli faccio i migliori auguri, ma noi manteniamo il nostro giudizio negativo sul suo modo di amministrare. A nome di Alleanza Verdi e Sinis ...

Attribuzione seggi in Abruzzo: 8 consiglieri eletti per Fratelli d’Italia e 6al Pd: Attribuzione seggi in Abruzzo: 8 consiglieri eletti per Fratelli d’Italia e 6al Pd: Otto consiglieri a Fratelli d’Italia, sei al Pd, quattro a Forza Italia, due a Lega, Marsilio Presidente, Abruzzo Insieme, M5S; uno a Noi Moderati, uno ad Azione Politica e uno ad Avs: finito lo scrut ...