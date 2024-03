Abruzzo | avanti la destra | ma di poco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 11 marzo 2024) 23.17 Chiusi ufficialmente i seggi per le elezioni Regionali in,aperti da questa mattina alle 7, al via le operazioni di scrutinio. In alcuni seggi ci sono persone che attendono di votare. In base al primo exit poll (campione 75%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva per Rete8, il presidente uscente della Regionee candidato di centroMarco Marsilio è al 48,7-52,7% mentre lo sfidante Luciano D'Amico, appoggiato dal centrosinistra, è al 47,3-51,3%. Si andrebbe verso un testa-a-testa.