(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "a Luciano D'e all'intera coalizione che l'ha sostenuto per l'entusiasmo, l'impegno, la generosità in una competizione difficile. Buonal presidente Marco Marsilio. Inora ilpotrà svolgere con ancora più forza l'opposizione nell'interesse esclusivo degli abruzzesi. Eanche alla grande determinazione degli elettori, dei militanti e dei dirigenti del Pd per il risultato ottenuto. Adesso tutti alper farildell'alternativa alla destra nel Paese". Lo ha dichiarato Anna, deputata Pd e vicepresidente della Camera.

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Grazie a Luciano D?Amico e all?intera coalizione che l?ha sostenuto per l?entusiasmo, l?impegno, la generosità in una competizione difficile. Buon lavoro al presidente ... (calcioweb.eu)

Abruzzo: Ascani, ‘grazie a D’Amico, al lavoro per far crescere progetto centrosinistra’: Abruzzo: Ascani, ‘grazie a D’Amico, al lavoro per far crescere progetto centrosinistra’: Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Grazie a Luciano D’Amico e all’intera coalizione che l’ha sostenuto per l’entusiasmo, l’impegno, la generosità in una competizione difficile. Buon lavoro al presidente Mar ...

Risultati elezioni regionali Abruzzo: chi ha (stra)vinto e chi ha (stra)perso: Risultati elezioni regionali Abruzzo: chi ha (stra)vinto e chi ha (stra)perso: Le frizioni nel centrodestra quindi, inevitabilmente, non mancheranno in campagna elettorale, ma la vittoria in Abruzzo è cemento di buona qualità sulle fondamenta dell'esecutivo. Meloni: "Grande ...

Addio a Francesco D'Ascanio: L'Aquila Piange la Perdita di un Grande Architetto: Addio a Francesco D'Ascanio: L'Aquila Piange la Perdita di un Grande Architetto: Cronaca L'Aquila - 10/03/2024 13:24 - La città è pervasa dal cordoglio per la scomparsa dell'architetto Francesco D'Ascanio, avvenuta all'età di 76 anni. Noto per il suo impegno ...