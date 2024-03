Abruzzo | analizziamo le ragioni dietro il successo a tutto tondo di un centrodestra trionfante

(Di lunedì 11 marzo 2024) Vincere con un candidato come Marsilio la competizione insarebbe stato impossibile in altri tempi, siamo sinceri. Immaginare di affidare la gestione della cosa pubblica a uno che nel 2021 affermava che proprio l'era bagnato da Adriatico, Tirreno e Ionio, confondendolo di fatto con u

Meloni in bilico in Abruzzo, terra democristiana: la salverà Tajani: Analizziamo il problema: finora l'Abruzzo è stato governato negli ultimi cinque anni da un presidente dichiaratamente grande amico di Giorgia Meloni. Quindi, non ci dovrebbero essere dubbi No, ...

Meloni in bilico in Abruzzo, terra democristiana: la salverà il centrista Tajani: Analizziamo il problema: finora l'Abruzzo è stato governato negli ultimi cinque anni da un presidente dichiaratamente grande amico di Giorgia Meloni. Quindi, non ci dovrebbero essere dubbi No, ...

Elezioni Regionali Abruzzo 2024, dove seguire il risultato del voto in tv: la Maratona Mentana c’è: Elezioni Regionali Abruzzo 2024, dove seguire il risultato del voto in tv: la Maratona Mentana c’è: Tutte le info su dove guardare i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo in diretta tv sulle reti televisive nazionali e locali.

Abruzzo al voto: scopri i risultati in tempo reale: Abruzzo al voto: scopri i risultati in tempo reale: Abruzzo – In Abruzzo sono in corso le elezioni regionali che segnano un momento significativo per la regione in cui i cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo consiglio regionale. Ques ...

Niko Romito: "L'isolamento non ci spaventa più, la politica rispetti l'Abruzzo": Niko Romito: "L'isolamento non ci spaventa più, la politica rispetti l'Abruzzo": L’essenza dell’Abruzzo va rispettata e chi sceglie di venire da noi lo fa consapevole di vivere questa esperienza. «analizziamo che cosa è accaduto negli ultimi anni. Quando mi sono trasferito da ...