Abruzzo | Alfieri | ' non demoralizziamoci | Pd baricentro | subito liste europee'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Come non bisognava esaltarsi per il risultato in Sardegna, maturato in condizioni particolari, così non bisogna demoralizzarsi dopo il risultato in. Dove Luciano D'amico ha fatto il massimo possibile e va ringraziato, insieme a tutti coloro che si sono spesi dappertutto sul territorio". Così su Facebook il senatore del Pd, Alessandro. "C'è chi a livello nazionale ha pensato che ci potessero essere scorciatoie, quando invece la strada è lunga e passa attraverso un lavoro paziente in Parlamento e sui territori su battaglie comuni con tutti coloro che vogliono costruire un'alternativa alla destra a guida Meloni. Quella strada c'è e va coltivata nel rispetto reciproco, senza veti. C'è il Partito Democratico, che non può pensarsi autosufficiente ma è senza dubbio ildi qualsiasi ...

