Abiti da Oscar | vince l’alta moda sul red carpet di Los Angeles

(Di lunedì 11 marzo 2024) Life&People.it Peplum arricciato, strascico discreto e un’eleganza innata. La mise griffata Louis Vuitton di Emma Stone, vincitrice della statuetta come migliore interprete dell’anno, è una delle immagini più iconiche della 96esima edizione degli Academy Awards andata in scena nella notte italiana di domenica 11 marzo. Ma l’analisi dei look degli2024 regala molti altri spunti d’interesse. Certo, come spesso capita in occasioni simili a farla da padrone sono state due parole, comfort zone, ma ciò non toglie che attori e attrici hanno regalato al pubblico una carrellata di emozioni, trada mille e una notte e scelte soprendenti. Il total black è stato tra i mattatori della nottata, scelto, tra gli altri, da Sandra Hüller, Eva Longoria e Jamie Lee Curtis. Una variazione sul tema l’ha presentata Carey Mullungan, capace di incantare con un ...

