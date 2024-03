Abiti da Oscar 2024 | le pagelle dei look | vince l’alta moda Emma Stone col bustino rotto | ma lo stesso fantastica Bocciata Emily Blunt

(Di lunedì 11 marzo 2024) Los Angeles, 11 marzo– Nessuna deregulation fashion agli. Nessuna deriva ribelle, scostumata, ridicola, massimalista. Tutto secondo il copione che i tempi bui che stiamo vivendo ci impone. Trionfa il sogno del bel vestito, tutto colori e luccichio, in tante salse, molta altae nessuna trovata sfacciata, esagerata, inutile. Niente nudo, niente schiene nude, niente seni nudi. Insomma bandito il travestimento e viva. Finalmente creazioni d’arte, poco commercio e tante idee da ‘grand soirèe’. Per gli uominidiscorso, solo un po’ più noioso per via dell’orgia di smoking, quasi tutti neri e i tanti papillon. E grazie al grandissimo Al Pacino con baffi e pizzetto che non si è messo il fiocchetto....

