Abbiamo riaperto la partita Il ko in Abruzzo non basta | Schlein sogna ancora la reconquista

(Di lunedì 11 marzo 2024) I trionfalismi dopo la vittoria (risicata) in Sardegna: "La nostra prima". Poi la doccia fredda in. Ma laci crede: "Ci sprona a batterci"

Milano, 11 mar. (askanews) – “Fino a qualche settimana fa l’ Abruzzo era dato per perso senza discussioni, il presidente uscente di Fratelli d’Italia partiva con un vantaggio di 20 punti nei ... (ildenaro)

C’è voluta quasi tutta la mattinata per avere le dichiarazioni dei due veri sconfitti delle elezioni regionali in Abruzzo. Elly Schlein e Giuseppe Conte sono rimasti silenti fino a verso mezzogiorno ... (nicolaporro)

Abruzzo, Schlein: “Congratulazioni a Marsilio ma abbiamo riaperto la partita”: Abruzzo, Schlein: “Congratulazioni a Marsilio ma Abbiamo riaperto la partita”: Marco Marsilio è stato confermato presidente della Regione Abruzzo. Una vittoria per il centrodestra e soprattutto per Fratelli d'Italia.

