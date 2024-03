A2 femminile La Cbf Balducci crolla a Lignano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) CDA TALMASSONS 3 CBFMACERATA 0 CDA TALMASSONS FVG: Hardeman 8, Populini 10, Grazia n.e., Monaco (L), Piomboni 9, Bole n.e., Eze 2, Kavalenka, Feruglio n.e., Gulich n.e., Negretti (L), Eckl 13, Costantini 16. All. Barbieri. CBFMACERATA: Bresciani (L), Vittorini 2, Bolzonetti 7, Masciullo n.e., Morandini (L), Bonelli 3, Mazzon 7, Quarchioni n.e., Dzakovic 3, Broekstra 7, Fiesoli 14, Civitico n.e., Stroppa 6. All. Carancini. Arbitri: Pernpruner, Sabia. Parziali: 25-23; 25-19; 25-20 È un passo falso che pesa per la Cbfche si vede scavalcare al quarto posto proprio da Talmassons che si dimostra micidiale a muro, che le frutta 16 punti, mettendo in difficoltà l’attacco ospite che non lascia il segno e fa tanta fatica. E così le maceratesi scivolano in quinta posizione della pool promozione di A2 di ...