A1 Milano-Napoli | chiuso per sei ore notturne allacciamento A24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sulla A1, nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di martedì 12 alle 4:00 di mercoledì 13 marzo, per chi percorre la A1e proviene da, saràil ramo disulla A24 Roma-Teramo, verso Roma e Teramo. In alternativa, immettersi sulla Diramazione Roma sud e proseguire sul G.R.A., per poi procedere sulla A24 in direzione di Roma o di Teramo; dalle 2:00 alle 6:00 di mercoledì 13 marzo, per chi percorre la A24 Roma-Teramo e proviene da Teramo, saràil ramo disulla A1, verso ...