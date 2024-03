A Udine dal 30 marzo Luna park di primavera

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dal 30al 21 aprile 2024 Piazza Primo Maggio si animerà nuovamente con le attrazioni deldi. Autoscontri, giostre, ottovolanti e banchi di dolciumi torneranno in città nel tradizionale primo appuntamento annuale con il divertimento per i più piccoli. Le attrazioni presenti saranno circa 36, in linea con gli anni precedenti, arricchite da due banchi dedicati ai dolci. Ildiè una versione ristretta, circa la metà, della festa coi “baracconi” di Santa Caterina e richiederà alcuni giorni per il montaggio e smontaggio delle giostre dal 26e fino al 22 aprile. Le famiglie potranno divertirsi tutti i giorni dalle 10 alle 23 con fascia di apertura obbligatoria dalle 15 alle 19. Anche quest’anno ...

Filosofia in Città per pensare il presente: Il primo appuntamento è domenica 17 marzo, alle 11 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con l'incontro "La Terra grida! Ecologia, filosofia e teologia a partire dall'enciclica Laudato si'". Il dialogo ...

Lungomare di Senigallia, scatta l'ora del restyling: un architetto di Udine lo ridisegnerà: SENIGALLIA L'architetto Nicola Sutto di Udine è arrivato primo in graduatoria per il concorso di idee Velvet Waterfront, indetto dal Comune per ridisegnare l'interno lungomare di Senigallia. Sono in ...

LBF Final Eight - Che partita! Udine conquista la vittoria dopo tre supplementari: La WomenAPU Delser Crich Udine ha battuto l'Autosped BCC Derthona per 95-98 in rimonta al termine di un match intensissimo, da tre supplementari, che entra di diritto nella storia della competizione.