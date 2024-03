A Trescore un progetto innovativo | l’arte cura l’Alzheimer

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bergamo.può aiutare le persone con Alzheimer o demenza a ricordare? Sembra proprio di sì e lo confermano i primi risultati del“Custodire Memorie”, nato da Accademia Carrara di Bergamo, il Centro di Eccellenza Alzheimer FERB Onlus e ATS Bergamo, che ha coinvolto diverse residenze per anziani del territorio bergamasco. “Nella RSA Giovanni XXIII diabbiamo allestito una sala-museo con le riproduzioni di opere – ha raccontato l’educatrice Laura Carlozzo – dove le persone sono libere di muoversi, osservare e scegliere, facendo emergere ricordi e sentimenti. Così una montagna riporta alla Grande Guerra combattuta negli Alpini, una ragazza con la chioma rossa diventa Anna, l’amata figlia con i capelli dello stesso colore, una collana di perle suscita il ricordo del proprio matrimonio. Sono incontri che rompono il ...

