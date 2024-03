A Santa Marinella la “Coppa Nazionale Fiams”

Onde baciate dal sole per la prima tappa del campionato italiano di surf: ... il tour si chiuderà infine in autunno tra le onde di Banzai a Santa Marinella. Classifiche Under 12 Maschile : 1) Daniele Mereu, 2) Michael Monteiro, 3) Stefano Mandozzi, 4) Federico Tamagna Under ...

Illuminazione di Santa Marinella, convenzione con Consip-Enel X: Illuminazione di Santa Marinella, convenzione con Consip-Enel X: Ha preso avvio la convenzione stipulata con Consip Enel X che consentirà alla città di dotarsi di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e all’Amministrazione Comunale di avere un elevato risparm ...

Vizyo 25 in acqua al Boat Days di Santa Marinella con il nuovo dealer Astaron Marine: Vizyo 25 in acqua al Boat Days di Santa Marinella con il nuovo dealer Astaron Marine: Dopo il gran successo sui social, dopo il Blue Award vinto al Salone nautico di Bologna e un ottimo riscontro sulla stampa Vizyo Yachts approda ai Boat Days nel Marina di Santa Marinella dove per due ...