A Prato arriva la Coppa Davis vinta dagli azzurri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 - L'insalatiera dellaa Malaga,giovedì e alle 14 si svolgerà in Salone consiliare la conferenza stampa di presentazione con il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore allo sport Simone Faggi, il presidente della FITP Toscana Luigi Brunetti e il presidente del Tennis ClubMarco Romagnoli. Al termine sarà possibile per tutti osservarla e fotografarla fino alle 19 e poi sempre in palazzo comunale rimarrà visibile alla cittadinanza e agli appassionati dalle 9 alle 14 di venerdì. Successivamente verrà trasferita al Tcdove rimarrà fino a domenica 17 marzo. Tra sabato e domenica sono previsti eventi e tornei sportivi e potrà essere visitata a ...