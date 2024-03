A Pesaro la giornata della Cultura Artigiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) "INTELLIGENZA, valore per l’Italia" è il tematerza edizione", organizzata da Confto martedì 19 marzo, nella ricorrenza di San Giuseppe Artigiano. L’importante appuntamento si svolgerà a, Capitale italiana2024, per ribadire che i valori espressi dalle piccole imprese con la creatività, il saper fare e la capacità di guardare al futuro senza perdere di vista la tradizione. A fare da palcoscenico a questo appuntamento sarà il Teatro Rossini di, ma lasi potrà seguire anche in streaming. Dopo i saluti del presidente di Confto Imprese Ancona – ...