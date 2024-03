A Grumello del Monte torna il “Festival del porcel”

Grumello del Monte . Secondo gli inquirenti avrebbe rubato un’auto per smontare dei pezzi di carrozzeria e rimontarli su un’altra identica di proprietà di un parente: per questo motivo un carrozziere ... (bergamonews)

Grumello del Monte . Di sicuro, non è stato granché prudente il 63enne di Brescia arrestato lo scorso 19 febbraio dai carabinieri di Peschiera del Garda, in quanto presunto responsabile di una rapina ... (bergamonews)

Il contadino e il prigioniero in fuga: "Mio nonno lo salvò, ora so chi era": Il contadino e il prigioniero in fuga: "Mio nonno lo salvò, ora so chi era": Dopo 80 anni scopre il nome del soldato che suo nonno aiutò a scappare dai tedeschi nascondendolo in casa propria. Si chiamava Dirk Jacobus Erasmus Smit il protagonista della storia di guerra e solida ...

Meteo Grumello del Monte: Meteo Grumello del Monte: Meteogiuliacci nasce dall’esperienza del col. Mario Giuliacci, simpatico e noto meteorologo e climatologo che ha descritto per anni le previsioni del tempo a milioni di italiani attraverso i canali ...

Ciclovia della Cultura: le tappe dei 75 chilometri da Bergamo a Brescia: Ciclovia della Cultura: le tappe dei 75 chilometri da Bergamo a Brescia: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...