(Di lunedì 11 marzo 2024) Parte la, settimana europea della crociera che porta a700 ospiti e 150 speaker provenienti da tutto il mondo, dai bigcompagnie crocieristiche ai politici: dal ministro del mare Nello Musumeci a Daniela Santanché (Turismo), al viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. Questa sera l'arrivo dei partecipanti, domattina l'apertura ufficiale del summit al padiglione Jean Nouvel, summit che per la prima volta aggiunge anche una parte fieristica: ilinnovation expo con 130 stand e 180 aziende provenienti da tutta Europa che presenteranno soluzioni, prodotti, innovazioni e tecnologia e potranno confrontarsi direttamente con i managercompagnie, per stringere accordi. Alla tre giorni organizzata da...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a quotidiano©

Primark debutta a Genova , all’interno di un piano di investimenti superiore ai 50 milioni di euro. Una strategia che prevede l’apertura di cinque nuovi negozi in Italia, consolidando così la ... (quifinanza)

A Genova apre Clia cruise week con big delle crociere e ministri: A Genova apre Clia cruise week con big delle crociere e ministri: Parte la Clia cruise week, settimana europea della crociera che porta a Genova 700 ospiti e 150 speaker provenienti da tutto il mondo, dai big delle compagnie crocieristiche ai politici: dal ministro ...

Comune Genova apre tavolo per salvare Technisub: Comune Genova apre tavolo per salvare Technisub: (ANSA) - Genova, 11 MAR - Un tavolo di confronto con la parte datoriale, Confindustria e i lavoratori per trovare soluzioni sul futuro dei 48 lavoratori di Technisub e salvaguardare il knowhow azienda ...

Genova: Technisub, Comune apre tavolo per salvare l'azienda: Genova: Technisub, Comune apre tavolo per salvare l'azienda: L'assessore Mascia riceve i lavoratori: "Inaccettabile che si chiuda un marchio storico, il sindaco mi ha incaricato di trattare la situazione con urgenza" ...