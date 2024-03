A Chiara Santovito la XXVIIIª Borsa di studio “Marco Motolese”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoÈdella 5ªG “Linguistico Internazionale” del Liceo Aristosseno la vincitrice delladi, l’iniziativa organizzata dall’Associazionee dal Club per l’UNESCO di Taranto, sempre accompagnati dalla famiglia di, con la collaborazione del Liceo Aristosseno. Promossa dalla famigliaper ricordare il figliolo, studente del Liceo Aristosseno prematuramente scomparso nel 1994 a soli diciassette anni, la manifestazione intende promuovere presso gli studenti la solidarietà, la generosità, il rispetto verso gli insegnanti e i propri compagni di classe, e non solo, le qualità che ...

A Chiara Santovito la borsa di studio "Motolese": A Chiara Santovito la borsa di studio "Motolese": È Chiara Santovito della 5ªG "Linguistico Internazionale" del Liceo Aristosseno la vincitrice della XXVIIIª Borsa di studio Marco Motolese, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Marco Motolese e ...

Chiara Ferragni, l’intervista da Fabio Fazio non convince: un mare di critiche e meme sui social: Chiara Ferragni, l’intervista da Fabio Fazio non convince: un mare di critiche e meme sui social: Milano – Se l’obiettivo dell’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio di domenica 3 marzo era quello di risollevare l’immagine dell’influencer, non sembra molto riuscito. Anzi.

Scoperti i geni implicati nella Malformazione di Chiari tipo I. La ricerca al Gaslini di Genova: Scoperti i geni implicati nella Malformazione di Chiari tipo I. La ricerca al Gaslini di Genova: “Questo ricerca costituisce il primo passo fondamentale sia per comprendere i meccanismi molecolari che causano la Malformazione di Chiari 1 sia per consentire una precisa diagnosi molecolare di ...